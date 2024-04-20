Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil kontrolden çıkarak su kanalına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Amasya'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilin sürücüsü direksiyon başında hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun nüfusuna kayıtlı Hasan Türk (70) yönetimindeki 28 EH 688 plakalı otomobil, Amasya – Samsun karayolu eski çeltek mevkiinde kontrolden çıktı. Su kanalına çarparak savrulan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki eşi Yurdagül Türk ise (68) yaralandı.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yurdagül Türk, ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Direksiyon başındaki sürücünün cenazesi ise inceme sonrası hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA