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Amasya'da 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

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Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.K ve T.D isimli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. 336 adet sentetik uyuşturucu hap tespit edilerek el konuldu.

2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Amasya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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