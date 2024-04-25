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Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K. ve Y.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K. ve Y.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Taşova Amasya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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