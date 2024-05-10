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Amasya'da 460 Gram Metamfetamin ve 196 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Amasya'da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda S.Ş ve M.Ü isimli şahısların il dışından uyuşturucu madde getirerek satışa sunacağı yönünde bilgi alınması üzerine şahısların kullandığı araç Merzifon ilçesinde tespit edilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada 460 gram metamfetamin ve 196 adet sentetik uyuşturucu hap tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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