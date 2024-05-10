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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda İstanbul'dan Samsun'a giden bir kamyonu durduran ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Operasyon Amasya Güncel Haberler

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