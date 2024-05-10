Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda İstanbul'dan Samsun'a giden bir kamyonu durduran ekipler, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişi, Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.