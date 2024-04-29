Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ilçede bir eğlence merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilere ait 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçede bir eğlence merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilere ait 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.