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Amasya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ilçede bir eğlence merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilere ait 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede bir eğlence merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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