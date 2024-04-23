Amasya'da motosikletli genci vatandaş böyle uyardı: "Yarış tekliflerini geri çevir"

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir vatandaşın sokakta çevirip yarış ve aşırı hız yapmaması yönünde nasihatte bulunduğu motosikletli genç, bu anları kask kamerasıyla görüntüledi. Samimi uyarılar, genç tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Seyir halindeyken vatandaşın seslenmesi üzerine motosikletini durdurup rahatsız olduğu için yanına doğru geldiğini düşünen motosikletli genç, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Motosikletli gence 'Paşam' diye seslenen boya ustası vatandaş, "Kral bir motorun var. Allah anana, babana acını göstermesin. Aman ha. Yarış tekliflerini geri çevir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

O anların kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.