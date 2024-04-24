Amasya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 6 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesinde yaşayan O.K ve Y.Ö isimli şahısların ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisine istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği fişeği ve 5 gram kubar esrar tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldığı bildirildi. - AMASYA