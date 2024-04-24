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Amasya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 6 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesinde yaşayan O.K ve Y.Ö isimli şahısların ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisine istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği fişeği ve 5 gram kubar esrar tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Taşova Amasya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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