Amasya'da Bilim Şenliği Düzenlendi

Amasya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bilim şenliği düzenlendi.

Amasya Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerin çalışmaları, Amasya 22 Haziran Spor Salonu'nda sergilendi.

Öğrencilerin, robotik kodlama, ileri robotik, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama gibi alanlardaki çalışmaları büyük beğeni topladı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, öğrencilerin bu tür etkinlikler sayesinde yaratıcılıklarını ortaya çıkardıklarını ifade ederek, "İlimizde bu tür şenlikleri sık, sık yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin Deneyap atölyelerinde ortaya çıkardığı ürünler bu şenlikte sergilendi. Ben artık bu öğrencilerimize genç mucitler demek istiyorum. Bütün öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutluyorum." diye konuştu.