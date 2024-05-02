Amasya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Fikri B. idaresindeki 05 AAB 141 plakalı panelvan, İstasyon Caddesi'nde, Mert M'nin kullandığı 05 BG 603 plakalı otomobille çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle panelvan, park halindeki başka bir otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Mert M'nin kullandığı otomobildeki Sevde M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.