Amasya'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Tevfik Acar'ın (47) kullandığı I 21 ES yabancı plakalı hurda yüklü tırın motor kısmından Ulubel mevkisinde duman çıkmaya başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Tevfik Acar'ın (47) kullandığı I 21 ES yabancı plakalı hurda yüklü tırın motor kısmından Ulubel mevkisinde duman çıkmaya başladı.
Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.