Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil su kanalına düştü ve savruldu. Yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan Türk (70) idaresindeki 28 EH 688 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Mapa Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşüp savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Yurdagül Türk (68) ise Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.