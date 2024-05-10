Amasya'da Kumruların Evleri İşgal Ettiği Balkon

Amasya'da yaşayan Menekşe ailesi, kumruların evlerinin balkonlarında yavrulamasından dolayı 2 yıldır balkonu kullanmıyor.

Balkonlarının bir camını havalandırmak amacıyla sürekli açık bulunduran Menekşe ailesi, 2 yıl önce kumruların burada yuva yaptığını gördü.

Bunun üzerine Menekşe ailesi, rahatsız etmemek için balkonlarını kullanmayarak bu alanı kumrulara bıraktı.

Emekli öğretmen Mehmet Menekşe, AA muhabirine, "Kumrular mart ayından eylüle kadar balkonumuzda 5-6 kez yavru çıkarıyor. Kumrular kullandığı için biz balkonu artık kullanamaz hale geldik ama bundan da şikayetçi değiliz. Artık onları izliyor, ne yaptıklarını takip ediyoruz." dedi.

Kumruların balkonlarını kullanmasından mutlu olduklarını dile getiren Menekşe, "Adeta ailemizin birer üyesi haline geldiler. Yavrular çıkıyor, onların büyümelerini izliyoruz. Onlar uçup gidiyor, arkasından yeni yavrular geliyor." ifadesini kullandı.