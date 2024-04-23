Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Sürpriz 23 Nisan Ziyareti Gerçekleştirdi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere sürpriz 23 Nisan ziyareti gerçekleştirdi.

Ekipler, bayram kutlaması için okulda olan Bahçeleriçi İlkokulu 1/C sınıfını ziyaret ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Habersiz gelen polis ekiplerini karşısında gören öğrenciler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Polis ekipleri okul bahçesindeki ekip otosuna çocukları bindirerek, onlara polislik mesleğini anlattı.

Sınıf öğretmeni Gülcan Kazancıoğlu, "Polislerimiz hiç habersiz geldiler. Çok mutlu olduk. Bayramımızı kutladılar, çok teşekkür ediyoruz." dedi.