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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Sürpriz 23 Nisan Ziyareti Gerçekleştirdi

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeleriçi İlkokulu'nda bulunan 1/C sınıfını ziyaret ederek öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve Türk bayrağı dağıttı. Öğrenciler, habersiz gelen polis ekiplerini karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri, çocukları ekip otosuna bindirerek polislik mesleğini anlattı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere sürpriz 23 Nisan ziyareti gerçekleştirdi.

Ekipler, bayram kutlaması için okulda olan Bahçeleriçi İlkokulu 1/C sınıfını ziyaret ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Habersiz gelen polis ekiplerini karşısında gören öğrenciler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Polis ekipleri okul bahçesindeki ekip otosuna çocukları bindirerek, onlara polislik mesleğini anlattı.

Sınıf öğretmeni Gülcan Kazancıoğlu, "Polislerimiz hiç habersiz geldiler. Çok mutlu olduk. Bayramımızı kutladılar, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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