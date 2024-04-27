Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında 2 gün boyunca kan bağışları alındı. Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, kan bağışının önemine değinerek, bağışlanacak kanın hayat kurtardığını belirtti ve tüm Taşova halkına teşekkür etti.
Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından, Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde 2 gün boyunca bağışların alındığını söyledi.
Kan bağışının önemine değinen Sayar, "Hasta yatağında, hayırsever vatandaşların bağışlayacağı kanı umutla bekleyen hastalarımız bulunmaktadır. Onları ancak bağışlanacak kan ile hayatta tutabiliriz. Kan bağışı demek, bir insan hayatını kurtarmak demektir. Kan, demek hayat demektir." dedi.
Sayar, kan bağışında bulunan tüm Taşova halkına teşekkür etti.
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