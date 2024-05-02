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Amasya'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

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Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerinden kalma olduğu belirlenen 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Sit alanlarından tarihi nesneleri toplayıp evinde saklayan bir kişi gözaltına alındı.

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerinden kalma olduğu belirlenen 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Sit alanlarından tarihi nesneleri toplayıp evinde saklayan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda D.D isimli şahsın sit alanlarından topladığı tarihi nesneleri Saraycık köyünde bulunan evinde sakladığı bilgisi alındı. Şahsın evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait birer adet fallos, loğ, soku, sütun kaidesi ve su toplama taşı tespit edilerek el konuldu.

D.D gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Amasya Roma Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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