Amasya'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Amasya'da polisin bir eve yaptığı baskında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 83 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tatar köyünde yaşayan T.G.'nin tarihi eser niteliği taşıyan eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisi alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet detektör, 12 adet sikke olduğu değerlendirilen madeni para ile 71 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. ile birlikte tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde tahkikat başlatıldı. - AMASYA