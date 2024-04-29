Vezirköprü Voleybol Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Amasya'da oynanan Voleybol Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakaları'nda Samsun'un Vezirköprü Voleybol Takımı final maçında Sivas Voleybol Takımı'nı yenerek bölge şampiyonu oldu.

Amasya'da Hamit Kaplan Spor Salonu'nda 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde oynanan Yıldız Kızlar Bölge Müsabakaları'nda Vezirköprü Küçük Kız Voleybol Takımı rakipleri Amasya Voleybol Takımı'nı 3-0, Çorum Küçük Kız Voleybol Takımı'nı 3-0, Tokat Voleybol Küçük Kız Takımı'na karşı 3-0, ve Sivas Voleybol Takımı'nı da 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakaları'nı izlemeye giderek sporculara destek verdi. Final maçı sonrası Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve Öğretmenevi Müdürü Hasan Dursun sporcuları Vezirköprü girişinde karşılayarak tebrik ettiler.

Bölge finalisti olan Vezirköprü Küçük Kız Voleybol Takımı 4-11 Haziran tarihleri arasında Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda hem bölgeyi hem de Samsun'u temsil edecekler. - SAMSUN