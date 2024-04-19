Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda B.G. isimli şüpheli yakalandı ve üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda durumundan şüphelendikleri B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.