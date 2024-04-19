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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda B.G. isimli şüpheli yakalandı ve üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda durumundan şüphelendikleri B.G'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.G, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gümüşhacıköy Operasyon Amasya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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