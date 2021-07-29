Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu
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Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonuDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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