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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Nisan dün gece deprem mi oldu?

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18 Nisan tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre gece boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Bu depremler arasında en büyüğü 2.6 büyüklüğünde Yunanistan'da gerçekleşti. Diğer depremler ise genellikle 1.3 ile 1.9 arasında değişen büyüklüklerde oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem rapor edilmedi.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Nisan dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

İşte 18 Nisan tarihinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün gece gerçekleşen depremler.

Tarih: 2024.04.18 05:58:41, Konum: Medar - Akhisar (Manisa), Derinlik: 7.1 km, Büyüklük: 1.5

Tarih: 2024.04.18 05:38:23, Konum: Köseuşağı - Çelikhan (Adıyaman), Derinlik: 2.9 km, Büyüklük: 1.3

Tarih: 2024.04.18 05:14:08, Konum: Payas - Dortyol (Hatay), Derinlik: 7.4 km, Büyüklük: 1.6

Tarih: 2024.04.18 04:37:30, Konum: Yunanistan, Derinlik: 11.9 km, Büyüklük: 2.6

Tarih: 2024.04.18 04:36:53, Konum: Kumdanlı - Yalvaç (Isparta), Derinlik: 11.5 km, Büyüklük: 1.6

Tarih: 2024.04.18 04:00:08, Konum: Golbağı - Çelikhan (Adıyaman), Derinlik: 6.4 km, Büyüklük: 1.6

Tarih: 2024.04.18 03:43:20, Konum: Değirmendere - Goksun (Kahramanmaraş), Derinlik: 6.6 km, Büyüklük: 1.9

Tarih: 2024.04.18 03:17:49, Konum: Cimenozu - Cat (Erzurum), Derinlik: 15.8 km, Büyüklük: 1.3

Tarih: 2024.04.18 03:15:38, Konum: Hırkatepe - Beypazarı (Ankara), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.4

Tarih: 2024.04.18 02:53:53, Konum: Yenikoy (Tekirdağ), Derinlik: 18.1 km, Büyüklük: 1.5

Emir Ceran
Emir Ceran
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