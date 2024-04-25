Türkiye ve Yunanistan, Pozitif Gündem Girişimi'nin Altıncı Toplantısını Gerçekleştirecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, yarın İstanbul'da, iki ülke arasında 2021 yılında başlayan Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda ticaret, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri alandaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerleme gözden geçirilecek. Ayrıca sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahaları istişare edilecek ve sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulacak.