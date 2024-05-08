Gökçeada açıklarında kaçak göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Gökçeada ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipleri sevk etti. Sahil Güvenlik botları TCSG-903 ve TCSG-16 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 40 kaçak göçmen kurtarıldı. - ÇANAKKALE