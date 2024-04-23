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Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı! Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

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Bodrum'daki gayrimenkul piyasasında villa ve yazlık ev kiraları astronomik seviyelere ulaştı. Fahiş rakamlar nedeniyle tatilciler Yunanistan gibi komşu ülkeleri tercih etmeye başladı. Emlakçılar, yüksek rakamlara tepki göstererek yetkililerin denetim yapması için çağrıda bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin gözde noktalarından biri olan Bodrum'da dolup taşmaya devam ediyor. Ancak kiralık yazlık ve villalara istenen aylık kira ücretleri çığırdan çıkmış durumda. 4 kişilik 2+1 yazlık için hesaplanan ortalama haftalık kira bedeli 30 bin liraya çıkarken, villalarda ise fiyatlar 25 milyon TL'yi buluyor. Tatilciler ise bu durum karşısında soluğu Yunan adalarında alıyor.

Havaların ısınmasıyla yaz sezonu açıldı ancak gayrimenkul piyasasındaki fahiş artış cep yakıyor. Öyle ki, Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 200 bin liraya, haftalık 2+1 kirası ise 60 bin liraya kadar çıktı. Geçen sezon donanımına göre aylık 200 bin TL'ye kiralanan villalar için bu sezon milyonlarca lira isteniyor. Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Ortakent mahallelerinde yer alan ultra lüks, deniz manzaralı villalarda, kiralar 90 bin TL'den başlarken, 25 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı: Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

ORTALAMA KİRA 9 MİLYON LİRA

Özellikle gözde yerlerden olan Gölköy Mahallesinde villaların ortalama kirası 9 milyon TL. Cennet Koyu'nda ise deniz manzaralı 350 metrekarelik 5 artı 1 dubleks villanın kirası 25 milyon TL oldu.

Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı: Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

EV FİYATINA AYLIK KİRA

Türkbükün'de helikopter pisti bulunan ultra lüks malikanenin kira bedeli ise 6 milyon TL. Bodrum Yalıkavak'ta kiralık deniz manzaralı 3+1 tek katlı villaya ise 1 milyon 150 bin TL istendi.

Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı: Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

EMLAKÇILARDAN KİRA FİYATLARINA TEPKİ

Fiyatların fahiş olduğunu dile getiren Asel Gayrimenkul Yatırım'ın sahibi Necati Yavuz, "Dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Burada art niyetli olanlar ve ticareti ahlaksızlaştıranlar var. Bu rakamlar aşırı yüksek. Bu rakamlara Yalıkavak'ta, Göltürkbükü'nde ve Gündoğan'da villa satın alınabilir. Yurt dışından gelenler 2, 3 milyon TL'ye kiralayabiliyor ve bu gelen üç beş zengin yüzünden Bodrum'um gayrimenkul ve geleceği ile oynanıyor. Piyasa bu fahiş rakamlar yüzünden kilitlendi, daireler satılamıyor. Bodrum'daki gayrimenkul piyasasına kesin ve katiyen denetim şart. Bodrum'daki emlak piyasasına müdahale edilmesi gerekli. Bu rakamlar Bodrum'a gelenleri korkutuyor. Hemen komşu ülke Yunanistan var, yatırımcı oralara kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı: Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

Bodrum'daki yazlık kiraları 25 milyon TL'ye ulaştı: Emlakçılardan 'denetim' çağrısı

Haberler.com / Eymen Dursun - Emlak

Kiralık Daire Yunanistan Bodrum Tatil Turizm Emlak Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Gökhan Akgül:

HELAK OLUN NE DİYELİM. SİZİN YÜZÜNÜZDEN EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN İNSANLAR VAR SIRF SİZİN ENFLASYONU TETİKLEDİĞİNİZ İÇİN GEÇİMİNİ İDAME ETTİREMEYEN PİYASAYA YETİŞEMEYEN İNSANLAR VAR. HELAK OLUN PARANIZDA BOĞULUN...

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Güray Dilli :

Serbest piyasa . Parası olan kiralar. Başka alternatifler de var..

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Mehmet Alper Hakan:

Şikayet ettiğiniz insanların hepsi bodrumda devremülk sahibi. kimi kime şikayet ediyorsunuz acaba.

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sade vatandaş:

ben olsam yüz milyon alırım işçisine on yedi binlira verenler artan paralarla ıstakoz karides yiyip tatil cennetlerinde sefa sürüyor

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Metin Yalcin:

Allah her iki tarafa da akıl sağlığı versin, insaf versin demeyeceğim çünkü insaf insanda olur ..

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