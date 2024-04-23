Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin; "Onlarla beraber ortak çalışacağız neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulması konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Güler, Irak'ta ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soru üzerine, "Onlarla beraber ortak çalışacağız neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulması konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.

Yunanistan'daki Güveni Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin de konuşan Güler, "Heyet daha dönmedi ama toplantı olumlu geçmiş. Karşılık iyi niyetle yürütülmüş" ifadelerini kullandı.