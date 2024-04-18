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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 Olympiakos: 0 (Maç devam ediyor)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe, erken dakikalarda bulduğu golle avantajı elinde tutuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Yunanistan İstanbul UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Spor Haberler

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