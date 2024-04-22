Türkiye ve Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Yunanistan ile Türkiye arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, büyükelçiler, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer yer aldı. Toplantıda, taraflar bu yıl boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği aktarılarak, bir sonraki toplantının Türkiye'de düzenleneceği belirtildi. - ATİNA