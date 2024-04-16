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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Antik Olimpiyat Oyunları'nın doğduğu yerde yakıldı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi bugün Antik Olimpiyat Oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia'da düzenlenen özel bir törenle yakıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşti. Meşalenin Yunanistan'dan Paris'e olan yolculuğunun başlangıcı olan etkinliğe, IOC Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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