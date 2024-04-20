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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 28 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 28 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Yunanistan Göçmen Çocuk İzmir Dünya Güncel Haberler

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