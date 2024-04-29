Sakız Adası'nda Türkiye ve Yunanistan'dan 4 kadın voleybol takımıyla turnuva düzenlenecek

Sakız Adası'nda Türkiye ve Yunanistan'dan 4 kadın voleybol takımının katılımıyla düzenlenecek voleybol turnuvası için İzmir'de tanıtım toplantısı yapıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ve Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Georgios Christakis ile kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sakız Adası ve İzmir arasında çok yakın ilişkiler ve dostlukların olduğunu, bu organizasyonun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas da turnuvanın iki halkı bir araya getiren bir organizasyon olduğunu belirterek, bu girişimlerin gelişerek sayılarının artmasının iki ülkeye de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sakız Adasi Belediye Başkan Yardımcısı Georgios Christakis ise Sakız ve İzmir'in birbirini turizm açısından desteklediğini, bunu sportif alanda da geliştireceklerini dile getirerek, "Voleybolcu kızlarımız için çok farklı bir deneyim olacak, çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Sakız Adası'ndaki Merkezi Spor Salonu'nda 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvada, Karşıyaka ve Altay ile Sakız Adası'ndan AS Nireas Kardamylon ve Sporting Kambochora kadın voleybol takımları mücadele edecek.