Türk ve Yunan Askeri Heyetleri Arasında Ziyaret Gerçekleşti

(ANKARA) - 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Ferecik'teki Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Yunanistan Arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur, 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını (Ferecik) ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.