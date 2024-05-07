Sakarya'da Yunanistan Drama mübadillerinin kente gelişlerinin 100. yılında etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 6 Mayıs 1924'te Drama Ravika köyünden "Gülnihal" isimli gemiyle ayrılanların Serdivan ilçesine gelmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

Serdivan Mübadilleri Derneğince düzenlenen program kapsamında Kemalpaşa Merkez Mahallesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki etkinlik mekanında kültürel değerler sergisi açıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yaşar Karadeniz, bu günlerin ve bu vatanın kendilerine, tarihte çile ve acı çekenler ile büyük fedakarlıklarda bulunanlar tarafından sağlandığını söyledi.

Karadeniz, 100 yıl önce yaşanan mübadelenin de bunun bir parçası olduğunu dile getirerek, "Doğduğunuz, büyüdüğünüz, yaşadığınız topraklarınızı bırakıyorsunuz başka bir yere geçiyorsunuz, bu kolay bir şey değil. Birliğinizi, beraberliğinizi koruyarak 100 yıl önceki ruhu bugün burada yaşatıyorsunuz. Bunu bugün yaşamak kadar yarın ki nesillere de aktarmanın çok önemli olduğu kanaatindeyim çünkü onlar da yaşananları bilirlerse zorlukları öğrenirlerse bugünlerinin ve yarınlarının kıymetini daha iyi öğreneceklerdir." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, bu dönemde vatanlarını geride bırakarak Anadolu'nun bağrına sığınan atalarının, geride asla unutulmayacak izler bıraktığını kaydetti.

Bayrak sevdalısı atalarının yüreklerindeki vatan aşkıyla binbir zorluğa göğüs gerdiğini, ev, köy ve topraklarından ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Kocacık, "Ancak yüreklerindeki bayrak sevgisi bir an olsun solmadı, hiç eksilmedi. Onlar çocuklarını, torunlarını ve gelecek nesilleri için yeni bir hayat kurma mücadelesi verirken asla vatan derdinden vazgeçmediler. Bugün onların emanet ettiği bu topraklarda onların hatırasını yaşatmak ve bayraklarına olan sadakatlerini anmak bizler için onur ve gururdur." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu toprakların her bir metrekaresinde binlerce şehidin kanının olduğunu belirtti.

Mübadelede gözyaşlarıyla zulüm, baskı ve işkenceden kurtularak vatanına dönmek için yola çıkmış büyüklerin hikayelerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Alemdar, "Unutmamamız için bu faaliyetlerimizi daha sık, dolu bir şekilde yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Büyüklerimizin yaşamış olduğu o günlerin her anını, her saniyesini hem hüznünü hem de sevincini çocuklarımıza mutlaka anlatmalıyız. O bağları koparmamak için kültürel faaliyetlerimizi, geleneklerimizi bir ve beraberce geleceğe taşımalıyız." şeklinde konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, göç sürecinin ne kadar zorluklarla yaşandığına herkesin şahit olduğunu belirterek, belediye olarak sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin yanında olduklarını ifade etti.

Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, 100 yıl önce Balkanlar'daki Türklerin ana vatana göçünü, mübadeleyi anmak için toplandıklarını söyledi.

Atalarının 100 yıl önce yaptığı göçü zihinlerde sürekli taze tutmak ve öz kültürlerini araştırıp doğru şekilde gençlere ve gelecek nesillere aktarmak için derneği kurduklarını, mübadelenin 100. yılında ilk kez böyle bir faaliyetle halkın huzuruna çıktıklarını dile getiren Cıngır, "Kültürümüzün ve insanımızın güzelliklerini sizlerle paylaşmanın onuru ve sevinci içerisindeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçı konseri gerçekleştirildi.