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MSB, Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ terör örgütü mensubunun da olduğu 9 şahsın yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ terör örgütü mensubunun da olduğu 9 şahsın yakalandığını duyurdu.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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