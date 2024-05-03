Cezayir'den gelen turizmciler Trabzon'da iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Cezayir'den gelen seyahat acentesi temsilcileri, Trabzon'da turizmciler ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Trabzon, Yunanistan'dan gelen turizm acentelerinin ardından bu kez Cezayirli turizmcileri ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, DOKA, Türk Hava Yolları ve TGA işbirliğiyle Cezayir'in önde gelen turizm acente temsilcileri Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan etkinlikler için bölgeye geldi. Tanıtım gezisi kapsamında Trabzon'daki sektör temsilcileri Cezayir'den gelen turizmcilerle ikili iş görüşmeleri etkinliğinde buluştu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar etkinlikte yaptığı konuşmada, hedeflerinin Kuzey Afrika pazarında Karadeniz'i güçlü bir tatil destinasyonu olarak konumlandırmak olduğunu söyledi. Akpınar "Geçen yıl yine mayıs ayında Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, Cezayir, Fas, Tunus ülkelerine yönelik bir program yapmıştık. Bu yılda Cezayir programıyla birlikte Kuzey Afrika'ya açılımı aslında kesinleştirmiş bulunuyoruz. Bölgemizin eşsiz tarihi, kültürel değerlerini, destinasyonlarını, yine bölgemizin doğal güzelliklerini bu coğrafyada daha fazla tanıtma imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki dönemde inşallah belki bir rehber çalışmasıyla bu işi daha da güçlendirerek Kuzey Afrika'yı önemli bir pazar olarak konumlandırmak istiyoruz. Tanıtım çalışmalarının Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayarak Orta Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pazarlara da açılmasını planlayarak hedef pazarlarımızı çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Turizmde hizmet kalitesinin arttıracak yatırımlarla birlikte çok daha güçlü, turizmle cazibe merkezi haline gelmiş bir Trabzon, bir Doğu Karadeniz hayalimiz var" dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise Cezayir'den gelen turizmcileri Karadeniz'in güzel şehri Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Karadeniz bölgesinin Körfez ülkelerinin olduğu gibi Kuzey Afrika ülkeleri için de ideal bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Çelebi, "Kuzey Afrika Karadeniz bölgesine çok benziyor, dağlarıyla, yeşillikleri ile Karadeniz'i aratmayacak bir doğal güzellikleri var. Cezayirli misafirlerimizin daha farklı bir yapıya, daha farklı bir doğaya ve daha koyu bir yeşilliğe sahip Karadeniz'den çok memnun kalacağını düşünüyorum. Burada çok rahat edebilirler" diye konuştu.

TGA tarafından yapılan sunumun ardından Cezayir'den gelen seyahat acenteleri, Trabzon'daki sektör temsilcileriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi, yeni iş birliklerine adım attı. İkili iş görüşmeleri etkinliğinde 700'nin üzerinde görüşme gerçekleştirildi. - TRABZON