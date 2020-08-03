Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki kazada ölenler için başsağlığı mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA