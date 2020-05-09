Bahçeli: IMF heyetiyle kulis yapanlar, Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar, Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar, Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar. İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ne zaman ileri atılıp, parlayıp öne çıksa muhakkak surette iç ihanet cephesi ile dış işgal cephesinin el ele verip pusuya yattığını, akabinde de saldırıya geçtiğini söyledi. CHP yönetiminin Türkiye'yi tuzağa çekip kafese koymak isteyenlere göz yumduğunu kaydeden Bahçeli, CHP'nin kokmaya başladığını belirtti.

'TÜRKİYE BATSA HAVALARA UÇACAKLAR'Türkiye'nin bir felaketin kuşatmasını yarmak için büyük çaba gösterdiğini ve virüse karşı yüksek bir mücadele sergilendiği kaydeden Bahçeli, "CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor. 'Enflasyon buraya çıkmış', 'bütçe açığı şuraya varmış', 'işsizlik şu kadar olmuş' demenin bugünkü nazik dönemde manası nedir? Özne insan değil midir? İnsan özel ve eşref-i mahlukat değil midir? O halde CHP'nin salgına ve nice saldırılara karşı direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyunması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız, Türkiye batsa havalara uçacaklar" ifadesini kullandı.'ŞİMDİLERDE BENZERLERİ UYGULANMAKTA'Türkiye ekonomisi yakın zamanda 4 şiddetli operasyona maruz kaldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 Mayıs 2020. Hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur: 2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır. Cenab-ı Allah Kuran'da buyuruyor: 'Sakın cahillerden olmayın' Cahilsindir, okur öğrenirsin. Paran yoktur, çalışır kazanırsın. Aşın ve işin yoktur, Allah nasip eder bulursun. ya hıyanete ne demek lazımdır? ya küresel ekonomik çetelere gülücükler dağıtanlar nasıl yorumlanacaktır? CHP'ye bakarsak iflas bayrağı çoktan çekilmiştir. Aynısını bazı Alman vakıfları, bir kısım derecelendirme şirketleri, hatta kalemini bazuka gibi kullanan köhne yazar-çizer takımı da söylemiyor mu? Bu kadar mı Türkiye'ye öfkelisiniz? Bu kadar mı mensubiyetiniz ölü gibi?"'BAKAN ALBAYRAK'I BAŞARILI BULUYORUZ'"IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar, Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar. Hep aynı terane. Hep aynı masal. Kasamız boşalmış; başka, IMF'ye gidilecekmiş; Ekonomi çok kötü yönetiliyormuş! Türkiye'ye siyaset vasıtasıyla hizmetin ilk halkası öncelikle insan olmaktır. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür, sersefil hale gelmişlerdir. Türkiye fırtınaya karşı bütün imkan ve iradesiyle direniyor. Karanlıkta ilerleyen gemide olay çıkarmak, ilk fırsatta da filikalara atlayıp kaçmak için hazırlık yapan odaklar hiç boş durmuyor. Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız. Fareler gidebilir, ama biz gitmeyeceğiz."'HİÇ KİMSE ÇÖKÜŞÜ HEVES ETMESİN, ÇÜNKÜ KURSAKLARINDA KALACAKTIR'

Bahçeli, Tunceli Pülümür'de dağa yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünden rahatsızlık duyanların, Türk milletinin utanç vesikaları olduğunu belirterek, "Bunlara kulak versek; zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek, ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır. Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin elindedir. Türksüz dünya öksüz, Türksüz medeniyet ölümdür. Cumhur İttifakı her zorluğa, her zorbalığa inançla karşı çıkacak, karşı duracaktır. Ülkemizi kurulan masalardan uzak tutmayı hedefleyenler, iştahlı şekilde vahşet menülerine almak için sıradadır. Türkiye'yi kötüleyenlerle, Londra merkezli ekonomik saldırganlar işbirliği halindedir. Hiç kimse çöküşü heves etmesin, çünkü kursaklarında kalacaktır. Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında imanla çarpan kalpler ittifak halindedir" dedi. Bahçeli ayrıca, Anneler Günü'nü de kutladı.

Kaynak: DHA