TÜİK, 2024 Şubat işgücü istatistiklerini açıklayacak
10.00 - TÜİK, 2024 Şubat işgücü istatistiklerini açıklayacak.
10.00 - Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla ilgili davada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. (İSTANBUL )
12.00 - İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu parti genel merkezinde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
13.00- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
14.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla İBB meclisi yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
-MHP'de, 17 Mart'ta gerçekleştirilen kurultayın ardından oluşan yeni MYK ve MDK üyeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıdan önce Anıtkabir ziyareti yapılacak.
- Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının ardından gelişmeler takip ediliyor.
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