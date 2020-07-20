BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU OLAYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU OLAYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABağcılar'da polis Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi ve bir polisin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

BAĞCILAR'DA POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU OLAYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
20.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:16

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Bağcılar'da polis Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi ve bir polisin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'daki saldırıya ilişkin 3'ü yaşı küçük olmak üzere 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Serdar B. (19) işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Serdar B.'nin ifadesinde, arkadaşıyla gezerken bir aracın yanlarına yaklaştığını, söz konusu kişiyi hasmının adamlarına benzettiğini iddia ederek "Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım" dediği öğrenildi. Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açmıştı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybederken, polis memuru Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

Kaynak: DHA

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