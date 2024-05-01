Sait Toktaş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait nereli, kaç yaşında, memleketi neresi? Cenaze namazı nerede kılınacak?

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit oldu. Sait Toktaş kimdir?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SAİT NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MEMLEKETİ NERESİ?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın acı haberi Nevşehir'deki ailesine ulaştı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ile beraberindeki psikososyal destek ekipleri, 27 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden anne Mevliye Toktaş'a verdi.

Toktaş'ın yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan, bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Toktaş'ın naaşının yarın kılınacak öğle namazının ardından merkeze bağlı Boğaz Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sait Toktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.