MSB'den acı haber: Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu. Ankara'dan yapılan açıklamada, kahraman silah arkadaşımızın vatan için verdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi.
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur." - ANKARA