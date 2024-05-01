Msb'den Acı Haber: "Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş Şehit Oldu"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şehit için başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiği belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.
MSB, piyade uzman çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı paylaşıldı.