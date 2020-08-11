Avcılar'da koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da koronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığının koronavirüs genelgesi kapsamında Avcılar'da koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yapıldı.

Avcılar'da koronavirüs denetimi
11.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:45
İÇİŞLERİ Bakanlığının koronavirüs genelgesi kapsamında Avcılar'da koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yapıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı denetimlerde pazar ve kafelerde salgın tedbirleri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele genelgesi kapsamında İstanbul'da yapılan denetimler arttı. Avcılar'da da Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve belediye ekiplerinin katılımıyla pazar ve kafelerde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında esnaf ile vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

"BUNU HAYATIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEMİZ LAZIM"Denetimle ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Mesafeye, maske kurallarına bakıyoruz. Bu konuda esnafı uyarıyoruz. Bu konu ile ilgili bilinç oluşturmak ve devletimizin bu konuya verdiği önemi anlatıyoruz. Bu kurallara uymanın bize bir maliyeti yok ama uyulmadığı zaman büyük bir maliyeti var. Giden kaybolan canların yanında hastalık ile mücadelede aktardığımız kaynaklar önemli. Biz basit tedbirler ile bundan korunacak iken korunmadan devam edersek ülkemiz için sıkıntı bir durum olur. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
'G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir' diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Ahmet Hakan Coşkun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Ajda Pekkan Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Avcılar'da koronavirüs denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 16:47:45. #1.14#
title