Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:

Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Avcılar'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki 34 VGV 24 plakalı kamyonet, O.C.D. idaresindeki 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı 35 AIB 530 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

59 AGM 878 plakalı hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Avcılar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TV YAYIN AKIŞI 3 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi? Hükmü Pekmezci kimdir? MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title