Umut Basmacı kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Avcılar Belediye Başkan adayı Umut Basmacı kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Avcılar Belediye Başkan adayı ise Umut Basmacı oldu. Vatandaşlar, Umut Basmacı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Umut Basmacı kimdir? Zafer Partisi Avcılar Belediye Başkan adayı Umut Basmacı kimdir? Zafer Partisi Avcılar Belediye Başkan adayı Umut Basmacı kaç yaşında, nereli?

UMUT BASMACI KİMDİR?

Lisans eğitimi Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Gayrimenkul Geliştirme , Kentsel Dönüşüm ve Planlama alanında tamamlayarak Yüksek Mühendis olan Umut Basmacı, şu an Pazarlama Yönetimi Doktorasını tamamlamak üzeredir. Doktora Tezi, Seçmenlerin karar verme süreçleri üzerinedir.

Umut Basmacı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve yöneticilikler yapmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Toplumsal Uyuşturucuyla Mücadele Derneği ve 1881 Derneği bunlardan önde gelenleridir.

Siyasi olarak değişik partilerde Kurucu, Genel Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunan Umut Basmacı, Son 2 yıldır Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatında Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve İl Divan Kurulu üyesi oalrak görev yapmaktadır.

İstanbul Avcılar ilçesi, Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı olan Umut Basmacı, özellikle Kentsel Dönüşüm, Deprem öncesi depreme dirençli kentler yaratılması, deprem erken uyarı sistemleri ve sismik izolatörler konularında projelere sahiptir.

Umut Basmacı evlidir. 15 Yıldır Avcılar ilçesinde yaşamaktadır. Umut Basmacı İnşaat Projeleri Geliştirme ve Yatırım Yönetimi alanında faaliyet gösteren Bürküt Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.