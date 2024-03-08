Avcılar'da İki Metrobüs Çarpıştı: 4 Yolcu Yaralandı
Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada, iki metrobüs çarpıştı ve 4 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan yolculardan 4'ü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada metrobüslerde hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.