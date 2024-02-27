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Avcılar'da karavana dönüştürülen minibüsle çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı

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E-80 Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, karavana dönüştürülen minibüsle çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da karavana dönüştürülen minibüsle çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.

E-80 Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen İ.A. yönetimindeki 59 ACA 244 plakalı panelvan ile N.A. idaresindeki 17 ABH 130 plakalı karavana dönüştürülmüş minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve panelvanda sıkışan sürücü İ.A, itfaiye görevlilerince çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü N.A. ile eşi E.A. kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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