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İmamoğlu Avcılar'da halk buluşmasına katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da düzenlenen halk buluşmasında konuştu ve çalışmalarını anlattı. İmamoğlu, Atatürk'ün değerlerine vurgu yaparak, Cumhuriyet ve demokrasiyi güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da partisinin düzenlediği halk buluşmasına katıldı.

Merkez Mahallesi'nde seçim otobüsü üzerinden hitap eden İmamoğlu, kendi meydanlarının aile meydanı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Bizim meydanlarımız, gönlünde kötülük olanın bile kalbine iyilik getirecek. Eğer kalbini buz bağlamışsa kalbimizdeki güzellikler o buzları eritecek, göreceksiniz. Beni bir köyden alıp, buraya getiren, bu makama yükselten Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleridir. Hepimizin borcu var. Biz, o borcu ödeyeceğiz. Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi güçlendirerek hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Avcılar'da yürüttükleri çalışmaları anlatan İmamoğlu, Marmara, Namık Kemal ve Reşitpaşa caddeleri ile bir kısım sokakları yenilediklerini kaydetti.

İmamoğlu, görevi süresince sık sık engellemelere maruz kaldığını savunarak, "Hakkımızda dava açtılar. Hapis cezası vermeye kalktılar. Siyasi yasak koymaya çalışıyorlar. Ben yılmam kardeşim, ben adamı yıldırırım. 'Senin arkanda kim var?' diyorlar. Benim arkamda 16 milyon var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kendisi ve partisinin Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara için oy istedi.

Seçim otobüsünde yanında yer alan ve aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye teşekkür eden İmamoğlu, "Başkanımızla yine yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Hep bir arada, İstanbul için gayret içinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Avcılar Politika Güncel Haberler

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