Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bitlis'in Çeltikli bölgesinde Haziran ayında yapılan bir operasyona ilişkin çekilen görüntülerde, helikopterin uçuşu ve telsiz konuşmaları yer aldı.

Görüntülerin 360 derecelik kamera ile çekilmesi nedeniyle görüntüleri izleyenler, helikopterin uçuşunu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı da buldu.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA