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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

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Sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Şanlı, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı paylaştı.

Sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'un yollarını ayırdığı Tuncay Şanlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı yönetim ardından Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor ile yolları ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medyaı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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