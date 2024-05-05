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Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teşekkürlerini iletti.

Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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